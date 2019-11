Een parkeervergunning en voorrang bij huren: zo lokken steden leraren

23 miljoen voor Amsterdamse leraren

Amsterdam trekt 23 miljoen euro uit de kast om 500 nieuwe leerkrachten aan te trekken. Dit bedrag gaat naar betaalbare woningen met voorrang voor mensen in het onderwijs, parkeervergunningen, extra salaris en geld voor bijscholing. Elke school krijgt 10.000 euro ondersteuningsbudget en om de leraren te ontlasten, staan ambtenaren voor de klas. Momenteel staan er zo'n 175 vacatures open voor basisleerkrachten.

"We hebben een pool met ambtenaren die lesbevoegdheid hebben", vertelt gemeentewoordvoerder Steven Schotte. "Die helpen een dag in de week op school. De een geeft muziekles, de ander gym. Er is ook hulp bij de administratie, zodat leerkrachten zich met andere dingen kunnen bezighouden."

Het aantrekken van zij-instromers lijkt goed te werken. "De groei is tot nu toe spectaculair, maar het is natuurlijk de vraag of we deze mensen vast kunnen houden. Het is toch best zwaar werk." Verder wil de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman extra geld voor de leerkrachten in grote steden. "Het leven daar is nou eenmaal duurder", zegt Schotte daarover.