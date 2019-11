Brandweerlieden bekennen fotograferen reanimatie

Een aantal brandweerlieden heeft toegegeven foto's te hebben gemaakt nadat oud-profvoetballer Kelvin Maynard was beschoten. De Amsterdamse brandweer bevestigt na berichtgeving van AT5 dat meerdere brandweerlieden zich hebben gemeld bij de leiding.

Maynard, een 32-jarige oud-verdediger van onder meer FC Volendam en FC Emmen, werd in september in Amsterdam-Zuidoost in zijn auto onder vuur genomen vanaf een scooter. Daarop reed hij een brandweerkazerne in. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

Later doken op sociale media expliciete foto's op van onder meer de reanimatie van Maynard. Gisteravond laat stuurde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een brief hierover over aan de Tweede Kamer. Hij liet weten dat de foto's door brandweerlieden waren gemaakt en dat er een onderzoek loopt naar het incident.

Vervolgstappen

De brandweer bevestigt dat meerdere werknemers zelf naar de leiding zijn gestapt om te melden dat zij foto's hadden gemaakt. De bewuste brandweerlieden zijn nog aan het werk.

"Dit is heel ernstig en niet hoe het hoort, maar we willen eerst kijken wat er precies is gebeurd. Daarna kijken we naar de vervolgstappen", zegt een woordvoerder. De uitkomst van het onderzoek wordt binnen twee weken verwacht.