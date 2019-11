ANWB: wegen rond Amsterdam dichtgeslibd, 'mijd zuidkant van de stad'

Het verkeer in de omgeving van Amsterdam staat op veel plaatsen vast. De ANWB adviseert automobilisten de zuidkant van de stad te mijden.

Er worden het hele weekend werkzaamheden verricht aan de Zuidas. Een dakdeel van een nieuwe reizigerstunnel van station Amsterdam Zuid wordt dwars door de A10 en het spoor geschoven. Daarom zijn het hele weekend afwisselend wegdelen gesloten en rijden er minder treinen. De bouwwerkzaamheden zijn te volgen via webcams.

Ringweg deels dicht

Vandaag is de A4 richting Amsterdam gesloten bij knooppunt Badhoevedorp. De Ringweg A10-Zuid, die erop aansluit, is dicht tot knooppunt Amstel.

De omliggende wegen kunnen de omrijdende automobilisten niet aan: op de A9 en A4 staat in beide richtingen file. Ook de A5 in de richting van Amsterdam en grote delen van de ringweg A10 staan vast. Druk is het ook rond Rotterdam, Utrecht en Breda.

November is traditioneel berucht om zijn verkeersdrukte. Dit jaar wordt dat naar verwachting erger dan normaal, door werkzaamheden en omdat de verkeersdrukte het hele jaar al groot is.