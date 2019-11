DUO doet aangifte tegen website die 'studieschuld laat verdwijnen'

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) doet aangifte tegen een website die claimt tegen betaling studieschuld te laten verdwijnen. Voor 10 procent van de schuld, betaald in bitcoins, zouden (oud-)studenten schuldenvrij zijn.

"Wij gaan je complete studieschuld voor je verwijderen. Ons team van specialisten gaat graag voor je aan de slag", belooft het bedrijf. Een woordvoerder zei vanochtend in De Telegraaf dat ze geen systemen hacken. Onduidelijk is hoe het bedrijf dan wel te werk gaat.

DUO zegt in een reactie dat de activiteiten op de site strafbaar zijn. Een woordvoerder benadrukt dat de veiligheidssystemen van DUO voldoen aan de hoogste eisen. Uit een extra controle is vandaag gebleken dat er geen verdachte transacties zijn geweest, zegt DUO.

Ook een woordvoerder van minister Van Engelshoven zegt dat de praktijken van het bedrijf "verdacht veel lijken op oplichting". De zegsman weet niet of er andere bedrijven zijn die claimen studieschuld te laten verdwijnen. Wel zijn er bedrijven die nepdiploma's te koop aanbieden, zo was deze week in het nieuws. Zo biedt een online verkoper voor 570 euro een vervalst diploma "inclusief registratie in het register" aan.