AstroTV vanaf 1 januari niet meer op tv

Liefhebbers van het paranormale programma AstroTV kunnen vanaf 1 januari niet meer op televisie advies inwinnen van een medium. Het programma verdwijnt van de buis, heeft mediabedrijf Talpa besloten.

AstroTV is nu nog iedere middag live te zien op Net5, maar die zender krijgt volgend jaar een heel andere programmering. Ook de nachtelijke tv-uitzendingen van AstroTV op Net5, Veronica en SBS6 worden geschrapt.

Toch verdwijnt het programma niet helemaal: vanaf 1 januari kunnen mensen mediums om paranormaal advies vragen via een site en app of telefonisch. Maar Talpa is daar niet meer bij betrokken.

'Verwerpelijke tv'

SP-Kamerlid Mahir Alkaya is blij dat AstroTV straks niet meer op televisie te zien is. Zijn partij roept al jaren dat het programma moet verdwijnen, omdat het misleidend zou zijn. "Ze geven mensen in kwetsbare situaties hoop en verdienen daar geld mee. Dat is verwerpelijk."

De SP opende jaren geleden al eens een meldpunt over AstroTV. "Daar kregen we de raarste berichten binnen. Mensen met slaapproblemen kregen bijvoorbeeld het advies om twee liter water te drinken voor het slapen gaan en om daarna met een of ander kristal in bed te gaan liggen. En als je dan ook nog mensen met schulden adviseert om een euro per gesprek te blijven betalen om in de uitzending te komen, omdat ze dan financiële voorspoed zouden krijgen, dan is dat natuurlijk wrang."

Samen met D66 stelde de SP vorig jaar vragen over het programma aan minister Hoekstra van Financiën en minister Slob voor Media. Zij adviseerden consumenten in hun antwoord om "zeker wanneer zij beperkte financiële middelen hebben, goed na te denken voordat ze hun geld uitgeven".