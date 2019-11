Rechtszaak tegen BBC om loonkloof tussen mannen en vrouwen

Volgens de BBC zijn die programma's niet vergelijkbaar en hoeven de salarissen dus niet gelijkgetrokken te worden. Maar de Britse vereniging van journalisten, die Ahmed steunt in haar rechtsgang, wijst erop dat er veel meer mensen naar Newswatch kijken dan naar Points of View.

Beide programma's duren minder dan een kwartier en bieden kijkers de mogelijkheid om te reageren op de programma's en de verhalen van de BBC. Volgens de Britse omroep is Points of View echter meer een 'begrip' dan Newswatch, onder meer doordat het programma al langer bestaat.

Onder vuur

De BBC ligt al langer onder vuur waar het gaat om salarissen. In de zomer van 2017 bleek dat 96 omroeppresentatoren meer verdienden dan de Britse premier, die omgerekend 170.000 euro per jaar krijgt. Dat er onder die 96 presentatoren maar 34 vrouwen waren, van wie er slechts één bij de best verdienende tien hoorde, leidde toen tot veel ophef.

Nu blijkt dus dat 121 vrouwelijke BBC-medewerkers een paar maanden daarna hun beklag over de loonkloof hebben gedaan bij hun werkgever. Onder hen waren tv-presentatoren, redacteuren en producers. Hun klacht was onderdeel van een brief van de Britse vereniging van journalisten aan de BBC, die als doel had de loonkloof collectief aan te pakken. Die brief diende deze week als bewijs in de zaak van Samira Ahmed.

Het is niet duidelijk wie van de 121 ondertekenaars inmiddels salarisverhoging hebben gehad, maar volgens sommige Britse media overweegt nog een tiental vrouwen om net als Ahmed naar de rechter te stappen. Vorig jaar maart trok ook BBC-journalist Carrie Grace al aan de bel: ze vertrok als China-correspondent, omdat ze naar eigen zeggen een stuk minder verdiende dan haar directe mannelijke collega's.

NPO

Naar aanleiding van het rumoer over de loonkloof in de top van de BBC liet de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) vorig jaar onderzoek doen naar de eigen salarissen. Daaruit bleek dat mannen in de top van de publieke omroepen zo'n 5 tot 6 procent meer verdienen dan hun vrouwelijke collega's.