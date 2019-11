Officier van justitie vrijuit in ontuchtzaak na fout OM

De zaak tegen L. was in eerste instantie in behandeling bij twee officieren van justitie van het Amsterdamse parket. Omdat de verdachte en de officieren werkten in hetzelfde arrondissement, verwees de Hoge Raad de zaak naar een andere rechtbank, namelijk die in Den Haag.

Haagse officieren van justitie moesten de vervolging oppakken om een onpartijdige berechting van L. te garanderen, maar dat is niet gebeurd: het OM liet Amsterdamse officieren als plaatsvervangend officieren in Den Haag aan de zaak werken. Een rechter in Den Haag heeft nu bepaald dat dat niet mag en als gevolg daarvan mag Vincent L. niet meer vervolgd worden.

Het Openbaar Ministerie kan nog tegen het besluit in hoger beroep gaan.