Belaagde scheidsrechter: 'De grenzen waren helemaal weg'

KNVB-scheidsrechter Gianni Hoovenstat mag dan pas 21 zijn, hij heeft al 300 wedstrijden achter de rug. Nooit eerder maakte hij een sfeer mee als afgelopen weekeinde bij de wedstrijd DWSV-Rivierwijkers in Utrecht. "Er is wel vaker enige spanning, maar daarbij blijft het altijd binnen bepaalde grenzen. Die waren hier bij DWSV helemaal weg. De aanleiding om uiteindelijk te vluchten was dat er een toeschouwer het veld op kwam die iets uit zijn tasje haalde dat eruitzag als een scherp voorwerp."

Ook bij een andere Utrechtse club (SVA Papendorp, het voormalige Magreb'90) liep het afgelopen weekend uit de hand. En dat was niet voor de eerste keer. Het was voor de KNVB aanleiding om alle teams van zowel DWSV als Papendorp per direct en definitief uit de competitie te halen.

Tuchtcommissie

Vanmorgen nam de voetbalbond enigszins gas terug. Het gaat volgens een woordvoerder om "een voorgenomen uitsluiting, in afwachting van nadere besluitvorming". Concreet moet eerst de KNVB-tuchtcommissie zich nog over de beide incidenten van het afgelopen speelweekeinde buigen. Waarschijnlijk gebeurt dat over een week of vijf. Daarna neemt het bondsbestuur de officiële beslissing over de vraag of de verenigingen, waarover in beide gevallen een dik dossier vol incidenten is opgebouwd, inderdaad voor eeuwig worden geroyeerd. Tot die tijd mag er sowieso niet worden gevoetbald.

DWSV-voorzitter Wouter Stulen begrijpt er niets van. In zijn beleving "is er niets gebeurd". "De scheidsrechter is niet geschopt en niet geslagen. Fysiek is hij niet aangevallen. Maar toch is hij weggerend en heeft 112 gebeld. Toen kwamen er drie politieauto's; onder begeleiding van agenten heeft de scheids zijn spullen opgehaald. Het is heel vervelend, zeker voor de jeugd. Niemand mag nu spelen."

Scheidsrechter Hoovenstat heeft een ander verhaal. Hij vertelt over twee spelers van het eerste elftal van DWSV die hem bedreigden. Over een bidon die vanaf de bank naar hem werd gegooid. En over die dreigende toeschouwer, die voor hem aanleiding was om het op een lopen te zetten.

Drie rode kaarten

De vlam ging volgens hem in de pan toen hij van plan was een tweede rode kaart te geven. "Ik floot voor een vrije trap voor Rivierwijkers. Dat was voor de aanvoerder van de thuisclub aanleiding om over 30 meter op mij af te stormen en onder meer te roepen "dat ik normaal moest doen". Voor dat gedrag wilde ik hem een tweede gele kaart geven en dus rood. Maar voordat ik dat deed ben ik eerst naar de DWSV-bank gelopen. Met de bedoeling om bij de staf aan te kondigen dat ik hem van het veld ging sturen en te vragen of zij wilden zorgen dat de aanvoerder normaal het veld zou verlaten."

Toen hij zich daarna wilde omdraaien, werd de bidon in zijn richting gegooid. "Ik wilde daar een derde rode kaart voor uitdelen, maar daar ben ik dus helemaal niet meer aan toegekomen."

Wethouder

De Utrechtse wethouder voor sport Maarten van Ooijen noemt het "zeer verontrustend" dat de KNVB deze maatregel heeft moeten nemen. "Ik heb de afgelopen jaren de besturen van beide clubs bezocht en heb er zeer veel moeite mee dat zij mij niet eerder hebben geïnformeerd over de zwaarte van deze problemen. Ik vind dat wangedrag in de sport streng moet worden bestraft."