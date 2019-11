Werkstraf voor stelen van bijna kwart miljoen euro van demente vrouw

Een 45-jarige maatschappelijk werkster uit 't Harde heeft een half jaar voorwaardelijk gekregen, omdat ze jarenlang geld haalde van de rekening van een demente vrouw die ze verzorgde. Ook kreeg ze een werkstraf van 240 uur. De vrouw heeft in totaal 236.000 euro gestolen.

Tussen 2007 en 2013 sluisde de vrouw het geld weg van de bankrekening van het slachtoffer. Dat deed ze door overschrijvingsformulieren te ondertekenen met een valse handtekening. In het begin verzorgde de dader de demente vrouw nog, maar ook toen die al in een verpleeghuis woonde, ging de diefstal door.

Op vakantie met gezin

Het geld is uitgegeven in onder meer woonwinkels en tuinmeubelbedrijven. Uit boekingsgegevens bleek dat de 45-jarige vrouw ook van het gestolen geld op vakantie is geweest met haar gezin.

De veroordeelde heeft volgens de rechtbank steeds tegenstrijdige verklaringen afgelegd. De rechter neemt het haar "zeer kwalijk" dat ze "ernstig misbruik maakte van haar positie". De vrouw krijgt geen onvoorwaardelijke celstraf omdat de zaak volgens de rechtbank te lang op zich heeft laten wachten. Toch valt de straf hoger uit dan de 200 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf die de officier van justitie eiste.

Goede doelen

De zaak kwam aan het licht na het overlijden van het slachtoffer. Bij de afhandeling van de erfenis, die naar goede doelen zou gaan, bleek dat er veel geld was overgemaakt naar de rekening van de maatschappelijk werkster.

De vrouw moet het geld dat ze heeft gestolen nu terugbetalen aan de betreffende goede doelen, meldt Omroep Gelderland.