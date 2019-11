Weer succes voor Lubach: shirts 'ik ben GEEN toprioriteit' niet aan te slepen

'Ik ben GEEN toprioriteit', hier kunnen veel mensen zich in vinden. Het ontwerp van het t-shirt dat in het televisieprogramma Zondag met Lubach te zien was, is namelijk al ruim 11.000 keer gedownload. Veel docenten willen het shirt dragen tijdens de landelijke onderwijsstaking op 6 november.

Het satirische televisieprogramma besteedde zondag aandacht aan het lerarentekort. Lubach verbaast zich erover dat er in de nieuwe begroting geen extra geld voor onderwijs wordt uitgetrokken, terwijl premier Rutte eerder nog zei dat de aanpak van het lerarentekort een topprioriteit is van het kabinet. Rutte gebruikt het woord 'topprioriteit' de laatste tijd wel vaker, zoals bij de stikstofproblematiek en het debat over het gas in Groningen.

Hier zie je hoe Lubach de shirts afgelopen zondag uitdeelde: