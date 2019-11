Gerechtshof Den Haag ziet af van gijzeling AD-journaliste

Het gerechtshof in Den Haag heeft besloten AD-journaliste Nadia Berkelder niet te gijzelen in een strafzaak. Daarmee dreigde de onderzoeksrechter, omdat de verslaggeefster consequent weigerde te getuigen in die zaak.

Berkelder wil haar bronnen beschermen en beroept zich op haar wettelijk geregelde verschoningsrecht. Volgens het hof kon ze dat in dit geval niet doen, maar is er geen dringende noodzaak om over te gaan tot gijzeling. Wel noemt het hof haar een "weigerachtige getuige".

Meegelopen met politieactie

In september 2016 liep Berkelder mee met een politieactie waarbij wapens en geld werden aangetroffen. Die vondst leidde uiteindelijk tot de aanhouding van een verdachte, die is veroordeeld tot vier jaar cel.

De verdachte is tegen dat vonnis in beroep gegaan, omdat er volgens zijn advocaat Inez Weski valse beweringen zijn gedaan door de politie. Weski wilde Berkelder horen als getuige, omdat ze mogelijk opheldering kon geven.

Opgelucht

Paul van den Bosch, de hoofdredacteur van AD Regio, zegt opgelucht te zijn dat het niet tot een gijzeling is gekomen. "We zijn heel blij met dit besluit, in het voordeel van de journalistiek. Het is fout als journalisten hun belangrijke werk niet meer kunnen doen doordat bronnen er mogelijk aan twijfelen of informatie wel in betrouwbare handen bij hen is."

Vorige week nog gijzelde de rechtbank in Rotterdam NOS-verslaggever Robert Bas, die in een andere zaak eveneens weigerde te getuigen omdat hij zijn bronnen wilde beschermen. Nadat Bas een dag had vastgezeten, oordeelde de rechtbank dat hij zich met recht had beroepen op zijn verschoningsrecht.