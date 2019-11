Noodrem Pakistaanse ramptrein werkte mogelijk niet

Passagiers die probeerden te ontsnappen uit de brandende Pakistaanse trein waarin gisteren 74 doden vielen, trokken mogelijk tevergeefs aan de noodrem. Overlevenden zeggen tegen de Britse omroep Sky News dat de trein nog twintig minuten doorreed nadat aan de noodrem was getrokken. Het remsysteem wordt nu onderzocht.

Forensische experts voeren dna-testen uit op zeker 52 verkoolde lichamen van passagiers om hun identiteit te achterhalen. Pas daarna kunnen nabestaanden de slachtoffers begraven, zeggen de autoriteiten. Het is de bedoeling om het onderzoek binnen 48 uur af te ronden.

De brand ontstond vermoedelijk doordat een gasfles van een illegaal meegebracht gasfornuis ontplofte. Mogelijk verspreidde het vuur zich snel over drie wagons doordat er olie om mee te koken was meegebracht. Verschillende passagiers sprongen in paniek van de rijdende trein.

Slecht onderhoud

Een deel van de overlevenden zet vraagtekens bij een kookongeluk als oorzaak van de brand. Treinongelukken in Pakistan zijn vaker het gevolg van slechte infrastructuur of onderhoud.

De minister van Spoorwegen, Sheikh Rashid Ahmad, heeft maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat in de toekomst nog gasflessen of fornuizen worden meegenomen. "We erkennen onze fout en verzekeren je: dit gebeurt niet opnieuw", zei hij toen verslaggevers hem confronteerden met vragen over zijn eigen functioneren.