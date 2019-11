Amsterdamse Zuidas onbereikbaar voor auto en trein

De belangrijkste verkeersader van Amsterdam is tot maandagochtend vijf uur afgesloten. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor treinreizigers is de Zuidas nauwelijks bereikbaar vanwege werkzaamheden. Dit zorgde vanmorgen voor drukte op de weg.

'Blijf thuis'

"Het kan altijd gekker, maar aan de zuidkant van de stad staat het helemaal vast", meldt een woordvoerder van de ANWB. De oproep aan mensen om vandaag thuis te werken geldt dus nog steeds. "Zoals verwacht kunnen de alternatieve routes naar de Zuidas al het verkeer niet aan en zelfs aan de noordkant zien we vertraging." De files rondom de Zuidas zullen gedurende het hele weekend aanhouden, verwacht de ANWB.

Miranda Post, woordvoerder van Zuidasdok, vertelt dat forensen gehoor hebben gegeven aan het verzoek om thuis te blijven. Post constateert dat er twintig tot dertig procent minder auto's in de parkeergarages van het zakencentrum staan. "De Zuidas is wel nog met de bus en de metro te bereiken, maar voor een gewone vrijdag is het niet schokkend druk."

Miljardenproject

Dagelijks rijden er in de ochtendspits ruim 10.000 auto's per uur over de nu afgesloten A10, vertelt Post. Daarnaast gebruiken dagelijks gemiddeld 61.000 reizigers het station. Het project dat twee miljard euro kost is bedoeld om de Zuidas beter bereikbaar te maken. De A10 gaat van vier naar zes rijstroken en verdwijnt in de toekomst bij Amsterdam-Zuid onder de grond. Station Amsterdam-Zuid wordt vernieuwd en uitgebreid om de grote stroom reizigers aan te kunnen. Het hele project is naar verwachting in 2028 af.

Dit weekend wordt er gewerkt aan een tunnel voor de tienduizenden reizigers die dagelijks met het openbaar vervoer naar de Zuidas reizen. De plaat die wordt verplaatst is zeventig meter lang, twaalf meter breed en twee meter hoog. De plaat gaat dienen als dak voor de tunnel en als dek waarover treinen gaan rijden. Voor deze verplaatsing moet een deel van het treinspoor en een stuk van het wegdek worden verwijderd.