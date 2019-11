AOW-leeftijd blijft in 2025 waarschijnlijk 67

De AOW-leeftijd gaat in 2025 waarschijnlijk niet omhoog en blijft dan op 67 jaar staan. De levensverwachting van mensen loopt weliswaar op, maar waarschijnlijk niet genoeg voor een verhoging van de pensioenleeftijd.

Die conclusie valt op te maken uit de laatste cijfers over de levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarlijks stelt het bureau vast hoe lang mensen gemiddeld te leven hebben die dit jaar 65 worden, maar ook van 65-jarigen in 2025 en de jaren erna. Die cijfers gebruikt het kabinet om de AOW-leeftijd voor de komende jaren vast te stellen.

Halve week

Eerder is besloten om de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen naar 67 jaar in 2024. Of er daarna verhogingen nodig zijn, hangt af van de ontwikkeling van de levensverwachting.

In de laatste cijfers heeft het CBS de levensverwachting van 65-jarigen in 2025 weliswaar iets naar boven bijgesteld, maar waarschijnlijk is die aanpassing te klein voor een verhoging van de AOW-leeftijd. Gemiddeld leeft een 65-jarige in 2025 naar verwachting nog 20,75 jaar. Dat is een halve week langer dan eerder werd verwacht.

Minister Koolmees van Sociale Zaken maakt binnenkort bekend of de AOW-leeftijd voor 2025 inderdaad niet wordt aangepast.

Langer leven

De trend blijft dat mensen steeds ouder worden. In het pensioenakkoord dat afgelopen zomer werd gesloten, is afgesproken dat een jaar langer leven betekent dat de AOW-leeftijd met 8 maanden stijgt.

Iemand die in 1950 65 jaar werd, leefde gemiddeld nog bijna ruim 14 jaar. Iemand die dit jaar 65 wordt heeft een gemiddelde levensverwachting van ruim 20 jaar.

En een 65-jarige in 2031 heeft gemiddeld bijna 21,5 jaar nog te leven, is nu de verwachting. Er zit onzekerheid in de voorspellingen. De afgelopen jaren is de levensverwachting nauwelijks toegenomen, onder meer vanwege extra sterfgevallen door griep.