Medebedenker strenge zedenwetten in Indonesië gegeseld om vreemdgaan

Een islamitische leider die betrokken was bij het opstellen van de strenge zedenwetgeving in de Indonesische provincie Atjeh is zelf gegeseld vanwege een affaire met een getrouwde vrouw. De schriftgeleerde Mukhlis kreeg 28 stokslagen. De vrouw met wie hij een buitenechtelijke relatie had kreeg er 23.

Mukhlis is lid van de Raad van Oelama's (MPU), een raad van islamitische schriftgeleerden die de overheid bijstaat. In Atjeh is sinds 2005 de sharia-wetgeving van kracht, waardoor vreemdgaan, homoseksualiteit en gokken worden behandeld als zware vergrijpen waar lijfstraffen op staan.

Die straffen worden vaak op openbare plekken voltrokken. Meestal slaat een gesluierde beul onder toeziend oog van tientallen tot honderden kijkers met rotanstokken in op de veroordeelden. In 2017 trok de geseling van twee homo's nog honderden belangstellenden.

Eerste geleerde

Het is voor het eerst sinds de invoering van de sharia dat een vooraanstaande islamitische geleerde publiekelijk wordt gegeseld in Atjeh. Mogelijk wordt hij ook nog uit de religieuze raad gezet.

Naast Mukhlis en de vrouw is ook een studente gegeseld. Zij zou betrapt zijn op seks voor het huwelijk. Haar partner is niet gestraft, omdat hij minderjarig is.