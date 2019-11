Glasbakken met geluiddempers in Nieuwegein

Het overbekende geluid van bonkend en uit elkaar spattend glas in de glasbak is in Nieuwegein binnenkort verleden tijd. De gemeente stapt over op glascontainers met geluiddempers, omdat omwonenden last hebben van het kabaal.

De oude glasbakken zijn na zo'n vijftien jaar aan vervanging toe. De nieuwe bakken zijn voorzien van geluiddempend materiaal. Bij de oude bakken valt het glas op metaal. Afvalbakkenleverancier Paul Maatman wil het geluid beperken, zegt hij tegen RTV Utrecht. "Wij hoorden buurtbewoners die dicht bij de glasbakken wonen vaak klagen over het lawaai. Daarom zijn de geluiddempers ontworpen."

De binnenkant van de bakken is gemaakt van geluidwerend noppenschuim en de onderkant is van rubber. Ook zitten er in het midden twee extra kleppen die de snelheid van de vallende flessen remmen.

Voor GroenLinks-wethouder Marieke Schouten is het logisch dat de gemeente deze moderne containers aanschaft. "Fabrikanten vernieuwen dingen voortdurend op basis van ervaring. Dus als je weet dat er geluiddempers zijn maak je daar natuurlijk gebruik van."

Helemaal stil zijn ze niet

De gemeente heeft de containers zelf niet getest. "Dit zijn dingen die wel op andere plekken getest worden", zegt Schouten. "We gaan ervan uit dat het bij ons ook goed gaat werken."

Hoewel de nieuwe glasbakken dus een stuk stiller zijn is afvalbakkenleverancier Maatman nog niet helemaal tevreden. "Het geluid is al een stuk minder hard, maar helemaal stil is het nog niet. We blijven kijken wat er nog beter kan en werken met nieuwe technologie aan de containers."

Of andere gemeenten ook overstappen op de geluiddempers weten ze in Nieuwegein niet. De gemeentes waar Nieuwegein mee samenwerkt gaan de bakken waarschijnlijk wel gebruiken. "Daar overleggen we veel mee en daar worden ongetwijfeld hetzelfde type bakken gebruikt. Geluid is iets wat heel hoog bovenaan het lijstje staat", zegt wethouder Schouten.

Bijkomend voordeel van de nieuwe glasbakken is dat er geen drieduizend maar vijfduizend liter glas in kan. Ze hoeven dus minder vaak geleegd te worden.