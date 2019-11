Eeuwenoude Amsterdamse gevelstenen gratis af te halen

Eeuwenoude brokstukken maar ook complete geveltoppen zijn gratis af te halen bij de gemeente Amsterdam. Wel is het de bedoeling dat de ornamenten in de stad blijven en weer zichtbaar worden in de openbare ruimte.

Door de jaren heen zijn duizenden Amsterdamse panden gesloopt. Veel historische bouwfragmenten zijn gedemonteerd, bewaard en opgeslagen in loodsen. Het idee was om ze ooit weer te gaan gebruiken. Dat moment is nu aangebroken, meldt NH Nieuws.

Complete geveltoppen

Amsterdam wil dat de oude gevelstenen weer zichtbaar worden in de stad. Iedereen mag tot het eind van dit jaar een aanvraag indienen; van kunstenaars die er iets mee willen doen tot liefhebbers die een nieuwe gevel aan hun huis willen. De stukken mogen van de gemeente ook tentoongesteld worden of als educatiemateriaal worden gebruikt.

In de loodsen is van alles te vinden. Op de site van de gemeente staat een overzicht van alle bewaarde stukken. Het gaat om waardevolle complete geveltoppen tot losse bouwfragmenten en brokstukken.