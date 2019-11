Wekdienst 1/11: Kort geding vrouwelijke Syriëgangers en een 'stookalert'

In het noordoosten kan nog even de zon schijnen. Elders is het bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het wordt vanmiddag 8 tot 14 graden bij een matige zuidenwind. In de avond wordt het nog iets zachter. Het weekend verloopt wisselvallig met veel wolken en soms neerslag. Aan zee kan het soms stevig waaien. Het is wel zacht. In de nachten blijft het ruim boven 0.