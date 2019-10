Palmolie-industrie wil met radarbeelden ontbossing tegengaan

"Wij zorgen er ook voor dat er geen valse alarmen afgaan. Zo maken we onderscheid tussen bomenkap op plantages voor nieuwe aangroei en bomenkap in oerbosgebied", aldus Wielaard. "Als er oerbossen gekapt worden, dan gaat er een waarschuwing naar de concerns die in dat gebied toeleveranciers hebben."

De afnemer moet vervolgens de producent tot de orde roepen en laten stoppen met bomenkap. Ook zal er gemonitord worden of die zich hieraan houdt.

Door de wolken heen

Bomenkap werd ook al in de gaten gehouden met gewone, optische, satellietbeelden. Maar het nadeel daarvan was, dat als het bewolkt was, je niet kon zien wat er met het bos onder de wolken gebeurde. Radargolven gaan dwars door bewolking heen, waardoor je dus sneller in de gaten kan hebben als er gekapt wordt.

Een van de bedrijven die het project financiert is dus Unilever. "We zijn verheugd deze geavanceerde techniek te ondersteunen", zegt Petra Meekers van de multinational. "Zo kunnen we sneller iets doen aan mogelijke problemen bij onze leveranciers."

Unilever is bezig met een tienjarenplan om alleen nog maar gecertificeerd duurzame palmolie in te kopen. In 2015 was nog maar 19 procent van de palmolie die Unilever gebruikte duurzaam. Het doel was om vorig jaar 80 procent te halen. Dat is niet gehaald, het werd 67 procent.

NOS op 3 maakte eerder deze video over palmolie: