Pijpleiding Keystone lekt ruim miljoen liter olie

De omstreden Keystone-pijpleiding in de Amerikaanse staat North Dakota, waar klimaatactivisten al jarenlang tegen demonstreren, heeft 1,4 miljoen liter olie gelekt. Het is de op een na grootste lekkage in twee jaar tijd.

Het lek werd dinsdag ontdekt, waarna de pijpleiding werd afgesloten. Nog steeds wordt eraan gewerkt. Volgens een reparatiebedrijf is er een oppervlak aangetast van ongeveer 2100 vierkante meter. Hoe het heeft kunnen gebeuren, is nog onbekend.

De Keystone-pijpleiding loopt van een oliebron in Canada naar raffinaderijen in de Verenigde Staten en is duizenden kilometers lang. Vooral de geplande uitbreiding van Keystone kon op fel verzet rekenen van milieuactivisten. President Obama stelde de uitbreiding uit, maar president Trump gaf in 2017 weer groen licht voor het project.

Lekkages van oliepijpleidingen komen in de VS vaker voor. De grootste van de afgelopen jaren was in 2013: toen lekte 3,1 miljoen liter olie in North Dakota.