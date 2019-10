Biseksueel Congreslid zegt slachtoffer te zijn van meten met twee maten

Een jong en veelbelovend Amerikaans Congreslid heeft het veld moeten ruimen, omdat ze een relatie met een vrouwelijke campagnemedewerker had aangeknoopt en ook een relatie met een mannelijke medewerker zou hebben gehad.

De 32-jarige Katie Hill veroverde in januari een zetel in het Huis van Afgevaardigden, nadat ze als Democraat een Republikeinse rivaal had verslagen. Ze viel op en onder goedkeuring van de Democratische leider Nancy Pelosi rees haar ster snel. Haar openlijke biseksualiteit leek daarbij geen probleem.

Geruchten over de relatie met een mannelijke campagnemedewerker deden haar de das om. Zelf ontkent ze de relatie, maar het aanknopen van een relatie met medewerkers is tegen de regels. Daarom werd een onderzoek gestart tegen haar.

Daar kwam nog bij dat de roddelpers naaktfoto's publiceerde van Hill en de vrouwelijke campagnemedewerker. Ook lekte een foto uit waarop ze beiden zoenend te zien zijn. Voor Nancy Pelosi was de positie van Hill daarna "onhoudbaar" geworden.

Dubbele standaard

Hill haalde in haar laatste speech hard uit naar de dubbele morele standaard die in de Amerikaanse politiek zou gelden. "Ik stap op, maar er zijn mannen die heel geloofwaardig van seksueel geweld zijn beschuldigd die kunnen blijven zitten, in bestuurskamers, in het Hooggerechtshof, in het Huis van Afgevaardigden en het ergste van alles, in het Witte Huis."

Hill sprak haar afscheidsrede uit in een bijna verlaten vergaderzaal, op enkele jonge collega's na die op de eerste rij hadden plaatsgenomen.