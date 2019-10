Arabieren massaal de straat op: is de Arabische Lente 2.0 een feit?

"Ik zou niet spreken van een nieuwe Arabische Lente. Dit is de oude beweging, die in 2011 aan de oppervlakte kwam. De opstanden van toen kan je best Arabische Lente noemen, als je lente ziet als iets dat begint, iets nieuws. Maar wat er nu gebeurt is niet nieuw. Dit is een voortzetting van acht jaar. Het is normaal dat dat proces lang duurt en kronkelig verloopt.

Wat je nu vooral ziet is dat de jongeren laten zien een lange adem te hebben. Zelfs in Egypte, waar de repressie alleen maar erger geworden is, zijn jongeren alsnog de straat opgegaan.

Net als acht jaar geleden beïnvloeden demonstranten elkaar. Niet voor niks volgden Algerije, Sudan, Egypte, Irak en nu Libanon elkaar behoorlijk snel op. Toch zie je wel dat elke bevolking uiteindelijk kiest voor een strijd die past bij het eigen tempo. Neem de Algerijnen, toen in 2011 de protesten begonnen in de buurlanden bleef het in Algerije relatief rustig. Pas toen de 80-jarige Bouteflika dit jaar weigerde om af te treden, liep de emmer daar over."