Nieuwe fusie geen verrassing: autofabrikanten klonteren samen in onzekere tijden

PSA en FCA beheren gezamenlijk allerlei verschillende merken. "Ik denk dat die afzonderlijke merknamen absoluut blijven bestaan", zegt Oude Weernink "PSA heeft zijn zaken goed voor elkaar met kleine auto's en met een grote variëteit in verschillende marktsegmenten. En ook met elektrische auto's. Fiat is in de Fiat-Chrysler-organisatie wel een beetje ondergesneeuwd de laatste jaren."

Of er nog meer fusies komen, met steeds grotere conglomeraten tot gevolg, dat moet de toekomst uitwijzen. "Wijlen Sergio Marchionne, die Fiat-Chrysler zes jaar geleden heeft geformeerd, zei altijd: 'hier blijft het niet bij", zegt Oude Weernink. "Er moeten meer grotere groepen in de wereld ontstaan. Want de kosten van de ontwikkeling van een nieuwe auto, en de concurrentie, die zijn zo groot, daar moet je de krachten in bundelen."