McDonalds biedt excuses aan voor 'Sundae Bloody Sundae'-slogan

"De campagne was bedoeld om Halloween te vieren", zei een woordvoerder van McDonalds. "Niet als een ongevoelige verwijzing naar een historische gebeurtenis of om mensen van streek te maken of te beledigen."

Volgens de woordvoerder was de campagne, die een actie op sundae ijsjes promootte, lokaal gericht op een klein aantal filialen in Portugal. De fastfoodketen heeft al het promotiemateriaal dat gerelateerd is aan de campagne verwijderd uit de restaurants.