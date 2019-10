'Wat dénk je nou als je gaat rijden met veel alcohol op?'

"Eerst wisten we niet wat er was gebeurd, dus we wilden nog niemand de schuld geven. We vonden het ook erg voor de automobilist. Maar toen vertelde de politie ons dat de bestuurder veel te hard had gereden, dat hij had gedronken en was doorgereden. Ja, dan verandert heel je gedachte erover."

Lucia Dessi verloor haar zusje en zwager. In oktober vorig jaar werden ze in Goes doodgereden door een automobilist die meer dan drie keer zo veel alcohol had gedronken als is toegestaan. Het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol in het verkeer is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de politie.

Doorrijder

Lucia's 33-jarige zusje Alice en haar 30-jarige vriend Miki reden in de vroege ochtend van zondag 28 oktober 2018 op één herenfiets naar huis. Ze kwamen terug van een feestje, waarbij ook werd gevierd dat Alice en Miki, die uit Macedonië kwam, in Nederland zouden settelen.

"Volgens een getuige klonk er vanuit het niets een klap toen ze wilden oversteken", vertelt Lucia. "Hij zag allerlei dingen door de lucht vliegen. Alice en Miki waren op slag dood. De automobilist die ze heeft doodgereden, ging er meteen vandoor. Hij is uiteindelijk 500 meter verderop opgepakt."

Toen Lucia het nieuws hoorde, kwam ze in een soort hel terecht. "Ik geloof dat ik wel een half uur boven de pot heb gehangen." In deze video doet ze haar verhaal: