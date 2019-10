'Van helden tot monsters': Fotograaf Ali Arkady wint prijs voor buitengewone moed

Vandaag ontving de Iraakse fotograaf Ali Arkady de 'Most Resiliant Journalist Award' van Free Press Unlimited in Amsterdam.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een journalist die, ondanks bedreigingen, ontvoeringen of geweld, het journalistieke werk voortzet met buitengewone moed en doorzettingsvermogen.

In 2016 ging Arkady mee met het Iraakse leger, in de strijd om Mosul. Het oorspronkelijke plan was vast te leggen hoe deze 'helden' Mosul bevrijdden van IS. In plaats daarvan zag Arkady door zijn lens hoe het Iraakse leger moordde, martelde en verkrachtte. "Ze deden hetzelfde als IS."

Zijn foto's werden bewijs van oorlogsmisdaden. In 2017 besloot hij zijn werk te publiceren. Na verschillende doodsbedreigingen ontvluchtte hij Irak, wetende dat het onveilig was om ooit nog terug te keren.

Bekijk hieronder Arkady's bijzondere verhaal: