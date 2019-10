'We zouden vandaag uit de EU, maar zitten nog steeds in deze bende'

De eerste Bostonians liepen vandaag al vroeg met rode hoorns en duivelmaskers door de straten van de Oost-Engelse havenstad. Etalages zijn bedekt met spoken en pompoenen, maar dit is niet de Halloween die hoofdraadslid Aaron Spencer zich had voorgesteld. "Ik kan niet geloven dat we nog steeds verzeild zitten in deze bende. Vandaag had het moeten gebeuren, we hadden uit de Europese Unie moeten zijn."

Spencer is blij dat hij op 12 december weer naar de stembus mag. "Er moeten heel snel knopen worden doorgehakt, de onzekerheid heeft lang genoeg geduurd." Naast zijn functie als raadslid werkt de 28-jarige op een golfbaan van een hotel in de stad. "Hier kom je niet zo snel een remainer tegen. En als iemand dat wel is, geeft hij het niet snel toe", lacht hij.