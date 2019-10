Aannemer rijdt spookrijders klem bij werkzaamheden aan Galecopperbrug

De automobilisten die door de aannemer klem kwamen te zitten, namen hem dat niet in dank af. "Dan krijg je een grote bek. De ergste woorden krijg je naar je hoofd. Dat probeer je dan rustig uit te leggen, maar ondertussen heb ik wel de verkeerscentrale aan de lijn gehad en de politie was onderweg. Eén auto is langs mijn auto geglipt, die is toen weer ingevoegd richting De Meern."



Acht auto's wist hij tegen te houden. Er zouden ook acht bekeuringen zijn uitgedeeld: de politie heeft dit nog niet bevestigd.

Een tweet van Rijkswaterstaat met een foto van de 'blokkade' werd gedeeld op de Facebookpagina Chauffeursnieuws 2.0. De aannemer krijgt hier veel steun, maar ook enkele negatieve reacties. "Mensen vinden dat ik voor eigen rechter heb gespeeld. Maar ik zou het morgen weer doen."

Werk belemmeren

De aannemers op de Galecopperbrug hebben vaker te maken met automobilisten die hun werk belemmeren. Hendriksen: "Dit gebeurt regelmatig. Twee weken geleden hadden we zelfs een achtervolging in de afzetting, die begon in Rotterdam. De politie heeft hem op de brug klemgereden. De aannemers die daar aan het werk waren, zijn zich kapot geschrokken."