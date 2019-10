Celstraf en taakstraffen voor viertal dat hondengevechten organiseerde

Drie mannen en een vrouw uit de provincie Utrecht zijn veroordeeld voor het organiseren van hondengevechten, dierenmishandeling en het fokken van vechthonden. Tussen 2014 en 2016 hebben zij vier hondengevechten georganiseerd in Amersfoort, Zeist en Soest. Die werden ook gefilmd.

Een van de mannen, een 32-jarige Amersfoorter, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 3 voorwaardelijk. Twee andere mannen en een vrouw, uit Soest, Zeist en Amersfoort, kregen taakstraffen van respectievelijk 60, 220 en 240 uur en voorwaardelijke celstraffen. Alle vier mogen ze zeker drie jaar geen honden houden.

De straffen zijn iets lager dan de eisen van het OM, omdat de rechter het niet bewezen acht dat de veroordeelden een criminele organisatie vormden. Eerder in de rechtszaak zeiden de verdachten dat de gevechten niet om geld gingen, maar om te zien welke honden het sterkst waren.

Vermagerde pitbulls

In 2016 werden de vier aangehouden na een anonieme tip over hondengevechten in een woning in Amersfoort. Daar werden sterk vermagerde en slecht verzorgde honden, voornamelijk pitbulls, gevonden. Justitie heeft in totaal 26 honden in beslag genomen van drie verdachten, schrijft RTV Utrecht.

Na een gedragstest werd besloten om zestien van de honden te laten inslapen, de rest is herplaatst. Het laatste nest bestond uit twaalf puppy's. Negen van die pups werden te gevaarlijk geacht voor de samenleving. Ook zij zijn afgemaakt.

In de rechtbank werden gruwelijke details besproken. "De honden liepen tijdens de gevechten ernstige (bijt)wonden op en zijn kreupel geworden. Eén van de honden raakte dusdanig gewond dat haar poot is gehecht met een hechtpistool. Op de videobeelden van de hondengevechten is duidelijk te horen hoe de honden janken als uiting van pijn en uitputting. De rechtbank vindt het schrijnend om te zien hoeveel verschrikkelijk leed de dieren is aangedaan."

Nieuwsuur maakte eerder een reportage over de zaak. Daarin komt naar voren dat het een gesloten wereld is, waar veel geld in omgaat. De reportage begint met schokkende beelden: