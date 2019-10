Gemeentedienst beschadigt rijksmonument in Groningen

De gemeente Groningen bevestigt dat een monumentaal pand deze week is beschadigd door een wagen van de milieudienst. Aan de tuinkoepel is forse schade ontstaan.

Bewoner Willem van de Vis zag gisteren op foto's die hij van zijn zoon kreeg dat zijn woning plotseling flinke schade had. Vervolgens sprak hij met verschillende getuigen. Die zouden hebben gezien hoe een wagen van de milieudienst het pand ramde. Van de dader ontbrak alleen ieder spoor.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Groningen heeft de chauffeur van de wagen nog aangebeld bij het huis, maar werd er niet opengedaan. "Hij heeft er bij terugkeer direct een melding van gedaan. Daar is alleen niet gelijk iets mee gedaan." Op de melding stond namelijk de verkeerde straat genoteerd.

Verkeerde straat

Inmiddels is een inspectieteam van de gemeente bij de bewoner langs geweest om de schade op te maken. Ook kreeg hij een bloemetje om de pijn te verzachten. Van de Vis is blij dat de oorzaak nu duidelijk is: "We zitten al een dag lang in een rollercoaster. Toen mijn vrouw gisteren thuiskwam, barstte ze in huilen uit."

Achteraf gezien was het wachten tot het een keer misging, zei hij tegen RTV Noord. "Er komen hier elke week meerdere vrachtwagens langs, van verhuiswagens tot grote bestelbussen. Het scheelt iedere keer een paar centimeter. Dan zit ik binnen te werken en houd ik mijn adem in als ze langsrijden. Nu was ik er een keer niet, en dan gebeurt dit."

Schade verzekerd

De gemeente Groningen laat weten dat Van de Vis alle schade op hen kan verhalen. De gemeente is verzekerd voor dit soort incidenten. Omdat het om een rijksmonument gaat, is ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed betrokken bij het herstel.

Het gebeurt wel vaker dat een wagen van de milieudienst schade veroorzaakt, vertelt de woordvoerder. "Dan gaat het vaak om kleine schades. Maar in dit geval heeft niemand zich gerealiseerd hoe ernstig het was."

Door de aanrijding heeft Van de Vis schade aan zowel de binnen- als de buitenkant van zijn monumentale woning. Metershoge scheuren lopen vanaf de grond door de gevel van het pand. Het grootste gedeelte is inmiddels gestut. "Ik heb echt snel hulp nodig. Het gebouw is open en het gaat richting het vriespunt."