Kabinet onderzoekt mogelijkheid tussentijdse raadsverkiezingen

Het kabinet staat open voor experimenten met tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen. Staatssecretaris Knops zei dat in de Tweede Kamer naar aanleiding van een suggestie van VVD en 50Plus.

VVD-Kamerlid Middendorp benadrukt dat er in gemeenten soms situaties zijn "waarin er echt iets moet veranderen". Volgens hem kunnen tussentijdse verkiezingen nuttig zijn als het lokaal bestuur vastloopt.

50Plus-leider Krol maakt de vergelijking met de landelijke politiek. Hij verwijst naar de bestuurlijke crisis in de gemeente Den Haag. Daar viel het college van B en W, nadat twee wethouders beschuldigd waren van strafbare feiten, en dezelfde week stapte ook burgemeester Krikke op. Krol zei dat er nieuwe verkiezingen zouden worden uitgeschreven als zo'n crisis zich op landelijk niveau zou voordoen. Maar in een gemeente kan dat nu niet.

Open voor experimenten

Knops noemt het houden van tussentijdse raadsverkiezingen "geen kleinigheid" en "een vergaande optie": in de grondwet staat dat de zittingsperiode van een gemeenteraad vier jaar is. Meest voorkomende uitzondering op die regel is nu een gemeentelijke herindeling. Maar de staatssecretaris zei dat hij wel wil kijken naar de mogelijkheid voor tussentijdse raadsverkiezingen bij ernstige bestuurlijke conflicten.

Knops wil geen concrete toezeggingen doen, maar hij gaat er met de gemeenten over praten. "Als er dingen niet goed gaan, moet je altijd openstaan voor experimenten". De staatssecretaris wil de Kamer voor volgend jaar zomer informeren over de voortgang.