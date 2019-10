Wekdienst 31/10: strafeis tegen 'paardenvleeskoning' en eerste JSF in Nederland

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag wordt bekend hoeveel jaar cel het Openbaar Ministerie eist tegen vleeshandelaar Jan F. uit Breda. De 'paardenvleeskoning' wordt beschuldigd van grootschalige vleesfraude. Hij zou gesjoemeld hebben met etiketten waardoor goedkoop paardenvlees als rundvlees werd verkocht.

De eerste JSF van de Koninklijke Luchtmacht arriveert vandaag op Nederlandse bodem. Hiermee wordt de transitie van F-16 naar F-35 officieel ingezet. Volgens Defensie is het een 'historisch moment'.

Het Gerechtshof in Leeuwarden doet vandaag in hoger beroep uitspraak tegen de Blokkeerfriezen. Die kregen taakstraffen voor het blokkeren van de snelweg in november 2017, waardoor tegenstanders van Zwarte Piet Dokkum niet konden bereiken.

Wat heb je gemist?

Arrestaties na plofkraak Dordrecht: In Dordrecht zijn vannacht vijf arrestaties verricht na een plofkraak. In een winkelcentrum in het oosten van de stad werd een pinautomaat opgeblazen. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt.

Filipijnen opnieuw getroffen door zware beving: Op de Filipijnen is opnieuw een zware aardbeving met een kracht van 6,5 geweest. De beving kostte aan vijf mensen het leven. Dinsdag vond in het land ook al een aardschok met een kracht van 6,7 plaats.

Pentagon geeft beelden aanval op Baghdadi vrij: Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft luchtbeelden vrijgegeven van de operatie waarbij IS-leider Baghdadi om het leven werd gebracht. Van de actie was nog niet eerder beeld vrijgegeven, tot dusver had alleen president Trump informatie vrijgegeven.

Ander nieuws uit de nacht:

In Japan is een eeuwenoud paleis vannacht grotendeels verwoest door brand. Het wereldberoemde Shuri-kasteel in de stad Naha was bestond voor een groot deel uit hout, dat door het vuur in as is gelegd. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Het kasteel staat op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties.

En dan nog even dit:

In de bouwsector wordt volgend jaar een lichte krimp verwacht, dat is voor het eerst sinds de economische crisis. Dit komt door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland. Tal van bouwprojecten zijn daardoor stil komen te liggen of hebben vertraging opgelopen. Ook dreigt een verlies van duizenden banen.

Om de stikstof terug te dringen, wil het kabinet dat boeren hun koeien voortaan voer gaan geven waar specifieke enzymen aan toe zijn gevoegd. De dieren stoten daardoor minder stikstof uit, waardoor er in de bouw weer meer kan worden uitgestoten.

Fijne dag!