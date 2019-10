Op de Filipijnen is een zware aardbeving geweest met een kracht van 6,8. Het epicentrum lag iets ten westen van de stad Davao op het eiland Mindanao.

Dinsdag werd het land ook al getroffen door een aardschok van 6,7. Daarbij kwamen zeven mensen om en raakten meer dan honderd mensen gewond. In drie afgelegen dorpen raakten toen praktisch alle huizen beschadigd.

Over slachtoffers of schade door de beving van vannacht is nog niets bekend.