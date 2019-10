Pentagon geeft beelden aanval op Baghdadi vrij

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft beelden vrijgegeven van de aanval waarbij IS-leider Baghdadi werd gedood. De opnames zijn vanuit de lucht gemaakt.

In een persconferentie gaf de Amerikaanse generaal Frank McKenzie iets meer details over de operatie en vertelde hij wat er op de beelden te zien is. Hij herhaalde dat Abu Bakr al-Baghdadi omkwam door een bomvest af te laten gaan, nog voor de Amerikaanse troepen hem konden overmeesteren.

Ook zei hij dat twee kinderen werden gedood door de explosie. Eerder sprak de VS over drie omgekomen kinderen.

'Uitstekend gepland'

McKenzie liet bij de presentatie een video zien van de militaire aanvalsgroep die het complex nadert. "Degenen die uit het gebouw kwamen, werden gecontroleerd op wapens en explosieven en uit de directe omgeving verwijderd", lichtte hij toe. Vervolgens liet hij zien hoe een explosief van de Amerikanen het complex raakte. Volgens hem was er niet veel meer van over dan een parkeerplaats met gaten erin.

De actie waarbij de IS-leider werd gedood vond zaterdag plaats in Noordwest-Syrië. Volgens oorlogsrecht heeft hij binnen 24 uur een zeemansgraf gekregen, zei de generaal. "De operatie was uitstekend gepland en uitgevoerd", besloot hij.