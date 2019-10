Twitter gaat politieke advertenties weren

Twitter gaat vrijwel alle politieke advertenties weren van zijn website. Volgens topman Jack Dorsey is dat vanwege het oneerlijke speelveld dat sociale media hebben bij politieke advertenties, ten opzichte van andere media. De maatregel gaat eind november in.

"Hoewel adverteren op internet enorm krachtig en effectief is voor commerciële partijen, leidt die kracht tot gevaren voor de politiek. Het kan gebruikt worden om de stemmen te beïnvloeden, om zo de levens van miljoenen mensen te beïnvloeden", stelt Dorsey op zijn eigen site. Hij noemt de advertenties een "geheel nieuwe uitdaging" voor de maatschappij. "Het bereik van politieke boodschappen moet verdiend worden, niet gekocht."

De Twitter-topman zegt dat zijn bedrijf heeft overwogen om alleen advertenties van kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 te weren, maar volgens hem was dat geen eerlijke maatregel en worden daarom alle politieke advertenties van Twitter geweerd. Wel staat Twitter advertenties toe waarin mensen worden opgeroepen te gaan stemmen.

Facebook: wij doen niets

Deze maand zei Facebook-topman Zuckerberg dat zijn bedrijf niet van plan is om advertenties van politici te gaan controleren op feitelijke onjuistheden. Tegen het Amerikaanse Congres zette hij uiteen dat politici het recht hebben om zich vrij te uiten op Facebook.

Vorige maand weigerden Twitter, Facebook en Google een nepvideo te verwijderen van het campagneteam van president Trump, die bedoeld was om Joe Biden te beschadigen. Die is kanshebber om de Democratische presidentskandidaat te worden bij de verkiezingen van volgend jaar. Als reactie op de uitspraken van Zuckerberg zette een andere prominente Democratische kandidaat, Elizabeth Warren, vervolgens een nepadvertentie op Facebook, waarin werd geclaimd dat Zuckerberg zijn steun voor Trump zou uitspreken.

Interne brief

De uitspraken van Zuckerberg leidden tot kritiek binnen Facebook, die werd verwoord in een brief die door 250 van de 35.000 medewerkers is ondertekend. Het stuk is in handen van Amerikaanse media.

"We vrezen dat we op deze manier de goede stappen die onze productteams de afgelopen twee jaar hebben gezet op het gebied van integriteit, teniet doen", stond in de brief. "Ons beleid rond het fact-checken van politici of mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld, is een gevaar voor waar Facebook voor staat."

Naar verwachting gaan de Amerikaanse politieke partijen zo'n 6 miljard dollar uitgeven aan reclame rond de presidentsverkiezingen van 2020. 20 procent daarvan wordt naar verwachting uitgegeven aan digitale advertenties, blijkt uit onderzoek van een reclame-analysebureau.