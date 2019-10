Peugeot en Fiat-Chrysler zijn in onderhandeling over fusie

Het Franse autoconcern PSA, met de merken Peugeot, Citroën en Opel, is in gesprek met het Italiaans-Amerikaanse Fiat-Chrysler over een fusie. Als die doorgaat, zullen ze samen een van de grootste autofabrikanten ter wereld worden. Alleen Toyota, Volkswagen en Renault-Nissan zouden dan nog groter zijn.

Volgens verschillende media zou het bestuur van PSA al akkoord zijn met een fusieplan en moet het Fiat-Chrysler-bestuur er nog over beslissen. Het plan is dat aandeelhouders van de twee partijen ieder 50 procent van de aandelen van het fusiebedrijf in handen krijgen. De topman van PSA, Carlos Tavares, moet de combinatie gaan leiden.

Overstap naar elektrisch

Wereldwijd hebben autofabrikanten last van tegenvallende verkopen. En de komende jaren moeten ze allemaal vele miljarden investeren in de ontwikkeling van elektrische auto's. Om kosten te besparen zoeken fabrikanten daarom naar samenwerkingen. Fiat-Chrysler voerde fusiegesprekken met Renault-Nissan, maar die mislukten afgelopen zomer. In 2017 nam PSA al het Duitse Opel over van het Amerikaanse General Motors.

De Franse overheid is een van de grootste aandeelhouders in PSA. Een regeringswoordvoerder zei vandaag de ontwikkelingen in de gaten te houden, ook met het oog op de gevolgen voor banen. Maar volgens de woordvoerder is een groter PSA "uiteindelijk de beste weg naar het beschermen van werkgelegenheid".

De koers van zowel het aandeel PSA als dat van Fiat-Chrysler is flink gestegen in reactie op de fusiegesprekken.