Klimaatactivisten varen naar klimaattop in Chili... die niet doorgaat

Vanwege de aanhoudende protesten in Chili heeft het land besloten zich terug te trekken als gastheer van de klimaattop. Ook de handelstop van de APEC, de landen rond de Grote Oceaan, gaat niet door. Die conferentie zou half november zijn.

De groep bestaat uit dertig jonge activisten uit heel Europa. Onder hen zijn ook een aantal Nederlanders, onder wie Rosa Hofgärtner. "Wij strijden voor een eerlijke en duurzame reisindustrie voor iedereen", vertelt ze. "We leven mee met de Chilenen, maar hopen wel dat we onze missie kunnen voortzetten."

Casablanca en Brazilië

De zeilboot vertrok op 2 oktober vanuit Amsterdam. De eerste grote stop was Casablanca in Marokko, waar de groep 15 oktober aankwam. Vervolgens zijn ze doorgevaren naar Tenerife en op dit moment bevindt de groep zich in Praia, de hoofdstad van de Kaapverdische Eilanden.

Eerder vandaag hoorden zij het nieuws. "Toen we eenmaal bereik hadden, kregen we een berichtje binnen. We hebben iedereen op het dek geroepen en het besproken", vertelt Hofgärtner. "We zijn aangeslagen en teleurgesteld."

Het oorspronkelijke plan was om door te varen naar Rio de Janeiro in Brazilië. Daar vandaan zou de groep een bus nemen naar Santiago, de hoofdstad van Chili. "We kijken even aan wat het nieuws brengt. We kunnen nog niet zoveel zeggen over wat we gaan doen."