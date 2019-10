Kees Driehuis herinnerd als vakman 'met ontzettend veel humor'

Lief, grappig en intelligent. Dat is het eerste waar Zembla-eindredacteur Manon Blaas aan denkt bij Kees Driehuis. Vandaag werd bekend dat de 67-jarige journalist en televisiepresentator is overleden. Driehuis was in 1995 oprichter van het informatieve televisieprogramma, waar Blaas nu dus eindredacteur van is. "Voor mij zal Zembla nooit meer hetzelfde zijn", zegt ze in het radioprogramma Nieuws en Co.

Toen de redacteuren van het programma vanmorgen het nieuws hoorden, zijn ze direct bij elkaar gekomen om Driehuis te herinneren en om over hem te praten, vertelt Blaas. "Hij was mijn mentor, mijn leermeester. Ik heb heel veel van hem geleerd. Ik was researcher en op een gegeven moment bedacht Kees dat ik ook kon gaan maken. Toen bedacht hij dat ik adjunct-eindredacteur kon worden. Allemaal dingen waar ik zelf niet mee bezig was. Op een dag als vandaag moet ik daar steeds aan denken."

Toch was het niet alleen maar droevigheid, zegt Blaas. "We hebben net ook even gelachen om Kees. Om hoe hij was, om hoe hij deed. Hij was heel gevat en ad rem. Hij was echt een ongelooflijk grappige man. Dat is heel belangrijk, ook op de werkvloer, omdat humor relativeert. Dat heb je nodig als je in de stress zit, als de deadline nadert of als iets niet lukt. Zo willen we hem natuurlijk ook herinneren, als die grappige, vrolijke en humoristische man. Dat is allemaal onlosmakelijk met hem verbonden."

Bij het grote publiek was Kees Driehuis vooral bekend van de kwis Per Seconde wijzer, maar hij heeft meer gedaan op de Nederlandse televisie. Een overzicht: