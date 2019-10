Tilburgse schietvereniging raakt wapens en wapenvergunningen kwijt

De politie in Tilburg heeft de wapenvergunningen van schietsportvereniging Trefzeker ingetrokken en de wapens ingenomen. De aanleiding is dat er "kennelijk misstanden" zijn geconstateerd, zegt een woordvoerder.

De maatregelen houden verband met een uitzending van het SBS-programma Undercover in Nederland van tv-maker Alberto Stegeman, die zondag wordt uitgezonden. Stegeman maakte in het voorjaar opnamen bij de schietclub.

"Ons onderzoek maakt duidelijk dat deze vereniging het niet zo nauw neemt met de regels", zei Stegeman tegen De Telegraaf. "Wapens lagen onbeheerd in een kast op een plek waar een vrije doorgang naar was. Personen kunnen dus in principe vanaf de straat doorlopen naar de wapens."

Certificering ingetrokken

Stegeman toonde de beelden aan de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA), die verantwoordelijk is voor de certificering. KNSA-voorzitter Duisterhof zegt dat toen besloten is de certificering voor de vereniging in te trekken. Meer wil hij er niet over kwijt, zegt hij tegen de NOS.

Zonder KNSA-certificering mag een vereniging geen wapenvergunningen hebben. De politie besloot daarom de vergunningen in te trekken en de wapens op te halen, zo blijkt uit een brief die burgemeester Weterings deze week aan de gemeenteraad stuurde.

In juli kreeg de politie de beelden te zien. Daaruit viel op te maken dat de intrekking van de vergunningen terecht was, schrijft de burgemeester. "De beelden laten zien wat door politiecontroles niet aan het licht is gekomen."

Nieuw bestuur

Weterings schrijft verder dat er een bestuurswissel heeft plaatsgevonden. Als de KNSA opnieuw een licentie afgeeft, krijgt de vereniging de vergunningen en wapens mogelijk terug.