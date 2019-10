Brand uitgebroken in Shuri-kasteel in Japan

In het wereldberoemde Shuri-kasteel in de Japanse stad Naha is brand uitgebroken. Volgens de publieke zender NHK ontstond de brand in de buurt van de centrale hal. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.

Het kasteel in de Japanse prefectuur Okinawa bestaat vermoedelijk sinds de veertiende eeuw, en was het centrum van de macht van het koninkrijk Riukiu, dat onder meer heerste over Okinawa. Het kasteel brandde verschillende keren af en werd daarna weer opgebouwd. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd het verwoest, tijdens de slag om Okinawa.

In 1992 werd een nieuwe reconstructie voltooid. Tijdens de G8-top met grote industrielanden in 2000 werd het kasteel gebruikt voor het diner met de wereldleiders.

Het kasteel en de omgeving ervan staan op de Werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties.