Politie België haalt twaalf migranten uit koelwagen

De Belgische politie heeft op een parkeerplaats langs de E34 bij Turnhout twaalf migranten uit een vrachtwagen gehaald. Ze hadden zich zonder medeweten van de chauffeur in de vrachtruimte verstopt, die wordt gekoeld voor groente- en fruittransport.

De politie werd vannacht door de chauffeur gebeld, omdat hij vermoedde dat er mensen in het vrachtruim waren gekropen. Dat bleek te kloppen; het ging om elf Syriërs en een Sudanees. Ze zijn gezond. De politie heeft ze overgedragen aan de vreemdelingendienst.

Warmtescanners

Vorige week werden in de buurt van Londen 39 migranten dood in een koelwagen aangetroffen. Die vrachtwagen was via de haven van Zeebrugge naar Engeland overgestoken. Waarschijnlijk waren veel van hen afkomstig uit Vietnam.

De Belgische transportorganisatie Febetra zegt dat mensensmokkelaars vaker gebruikmaken van koelwagens. Daarmee is het detectiesysteem met warmtescanners te misleiden waarmee de douane de vrachtwagens onderzoekt.