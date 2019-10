Myanmar kan satire niet hebben: vijf mensen veroordeeld tot dwangarbeid

In Myanmar zijn vijf satirici veroordeeld tot een jaar dwangarbeid voor optredens waarin de rol van het leger in de politiek op de hak werd genomen.

Ze werden in april opgepakt nadat ze 'Thangyat' hadden uitgevoerd, een eeuwenoude traditie bij de viering van het Myanmarese nieuwjaar. Het steekt met muziek en dans de draak met het reilen en zeilen van sociale en politieke aangelegenheden. De traditie was tussen 1974 en 2013 verboden door het regime.

De vijf bekritiseerden tijdens hun optreden en via een live-uitzending op Facebook het leger: zo uitten ze kritiek op het feit dat de strijdkrachten een kwart van de parlementszetels in bezit hebben. Ook lieten ze een foto zien van een hond in militair uniform. Volgens een rechter hadden ze ook de bedoeling om het leger belachelijk te maken, en zijn ze daarom schuldig.

Dikke huid

Maar de satirici zelf zeggen dat ze niets fout hebben gedaan. De 28-jarige Zayar Lwin zei na afloop van de zitting dat hij de rechter niet erkent. Amnesty International heeft furieus gereageerd. Volgens de directeur van de afdeling Zuidoost-Azië van de mensenrechtenorganisatie is het een verschrikkelijk vonnis.

"Mensen straffen voor het uitvoeren van satire spreekt boekdoelen over de verschrikkelijke staat van de vrijheid van meningsuiting in Myanmnar", zei ze. "Ze hebben al zes maanden vastgezeten, alleen omdat de huid van het bewind niet dik genoeg is."

Myanmar, het voormalige Birma, kreeg in 2016 voor het eerst in ruim vijftig jaar een door het volk gekozen parlement, onder leiding van mensenrechtenactiviste Aung San Suu Kyi. Het leger is echter nog altijd zeer machtig, onder meer dus met een kwart van de parlementszetels. Ook mag het parlement zijn veto uitspreken over aanpassingen van de grondwet. Volgend jaar worden verkiezingen gehouden.