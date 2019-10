Minister biedt geëmotioneerd excuses aan voor fouten stint

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de Tweede Kamer excuses aangeboden voor het tekortschieten van haar ministerie bij de toelating van de stint. "Er zijn fouten gemaakt. Dat is pijnlijk, en daar bied ik mijn excuses voor aan", zei ze, zichtbaar geëmotioneerd. Vanaf de publieke tribune reageerde een van de betrokkenen met een duidelijk hoorbaar "Dank u!".

Ruim een jaar geleden kwamen vier kinderen om het leven bij een ongeluk met de elektrische bolderkar in Oss. Deze maand concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (Ovv) dat er bij het toelaten van de stint op de rijweg grote fouten zijn gemaakt.

De verkeersveiligheid stond niet voorop, de politiek wilde ruim baan geven aan innovatieve vormen van vervoer, zegt de raad. Van Nieuwenhuizen neemt die conclusie over. "De stint had in die vorm nooit mogen worden toegelaten."

Gruwelijk gefaald

De oppositie in de Tweede Kamer vroeg in het debat nadrukkelijk om excuses van de minister, voor de nabestaanden van de slachtoffertjes. "De overheid heeft gruwelijk gefaald", zei Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks.

"Ik voel de diepe verantwoordelijkheid hier lering uit te trekken", zei minister Van Nieuwenhuizen. Die verantwoordelijkheid rust zwaar op haar. "Als een paard op mijn borstkas."