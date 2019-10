China sluit langste glazen brug ter wereld om veiligheidsredenen

Het provinciebestuur besloot de glazen attracties al in mei vorig jaar te sluiten, maar pas nu schrijven Chinese en buitenlandse media er over. Volgens Chinese staatsmedia zijn de afgelopen tijd ook een aantal glazen bouwwerken in andere provincies dichtgegaan voor publiek. Het is niet duidelijk of en wanneer toeristen ze weer kunnen betreden.

Geen veiligheidsvoorschriften

Tijdens de sluiting wil Hebei veiligheidsinspecties uitvoeren. En dat is niet zonder reden. Er zijn geen landelijke veiligheidsvoorschriften ingesteld voor dit soort bouwwerken en niet elke toeristische attractie wordt even goed onderhouden. De Chinese overheid riep uitbaters van glazen trekpleisters daarom al eerder dit jaar op om "uitgebreide veiligheidsbeoordelingen" uit te voeren.

De afgelopen jaren zijn zelfs een aantal toeristen om het leven gekomen of gewond geraakt bij ongevallen met glazen attracties. Zo overleed in juni dit jaar een man nadat hij door een vangrail schoot van een 260 meter lange glazen glijbaan in de provincie Guangxi. Zes anderen raakten gewond bij het ongeval. De glijbaan was die dag extra glad door hevige regenval. Ook in 2017 ging het mis. Een toerist overleed toen na een ongeluk met een glazen brug in de provincie Hubei.

Toerisme groeit

Voor provincies zijn de glazen bouwwerken een handige manier om in te spelen op het groeiende binnenlandse toerisme. In 2016 trok de opening van de Zhangjiajie-brug in de provincie Hunan zo veel internationale aandacht, dat al gauw honderden plannen voor glazen bouwwerken volgden.

Die brug moest overigens twee weken na de feestelijke opening tijdelijk dicht voor aanpassingen. Het bouwwerk bleek de enorme bezoekersaantallen die het aantrok niet aan te kunnen. Momenteel telt het land zo'n 2300 toeristische attracties van glas.