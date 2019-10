Lagerhuisvoorzitter ontroerd bij laatste vragenuurtje

Het Britse Lagerhuis heeft een voorschotje genomen op het vertrek van zijn kleurrijke voorzitter. Vandaag leidde John 'Order!' Bercow voor de laatste keer de Questions to the Prime Minister, het vragenuurtje met de premier. Morgen neemt hij na bijna tien jaar afscheid.

Premier Johnson, een partijgenoot, en oppositieleider Corbyn liepen daarop vooruit. Johnson lag tijdens de brexit-debatten geregeld met tennisliefhebber Bercow overhoop en liet dat merken. Hij vergeleek hem met een scheidsrechter op Wimbledon die scherp oordeelt en commentaar levert, en ook met een tennismachine die geen ballen maar gedachten en meningen als onhoudbare volleys en smashes op het Lagerhuis afvuurt.

Lof was er ook. "Hoewel we van mening verschilden over parlementaire vernieuwingen waar jij voor was, twijfel ik er niet aan dat je een groots dienaar van het parlement en het Lagerhuis bent geweest", zei Johnson