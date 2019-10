Groot tekort aan pleegouders: 'Je kan meer doen dan je denkt'

Het probleem is niet nieuw. Al jaren is er een tekort aan pleegouders en dat tekort neemt alleen maar toe. "Dat heeft meerdere redenen", zegt Esther Overweter van Pleegzorg Nederland. "Eén daarvan is dat pleegouders stoppen met pleegzorg zodra de kinderen uitvliegen en de andere reden is dat er gewoon meer pleegkinderen zijn." Het gevolg is dat sommige kinderen soms maanden moeten wachten tot ze ergens terecht kunnen.

Ook de beeldvorming speelt volgens Overweter een belangrijke rol bij het tekort. "Veel mensen denken bij een pleeggezin aan een klassiek gezinsbeeld: vader, moeder en kinderen. Maar dat is helemaal niet het geval. Iedereen die een hart voor kinderen heeft, kan pleegouder worden. Van alleenstaande vrouw, tot een homo-echtpaar, de buurvrouw om de hoek, maar ook opa of oma."

Parttime pleegzorg

Om dat beeld te veranderen is Pleegzorg Nederland deze week een campagne begonnen. "Veel mensen weten bijvoorbeeld ook niet dat er verschillende manieren zijn om pleegouder te zijn. Daardoor denken veel van hen bij voorbaat al dat pleegzorg niets voor hen is. Met de campagne willen we de mensen laten zien dat je bijvoorbeeld ook pleegouder kunt worden in deeltijd", zegt Overweter.

Pleegzorg Nederland hoopt vooral dat kinderen zo veel mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen opgroeien, zoals bij de grootouders. Op dit moment woont 1 op de 6 pleegkinderen bij opa of oma. "Vanuit het kind gezien zou dat best wat meer mogen, maar we weten natuurlijk ook dat dat niet altijd mogelijk is", zegt Overweter. "Maar als een kind naar een pleeggezin gaat, zorgen we er in ieder geval voor dat er wel een vorm van contact blijft met de familie en de ouders."