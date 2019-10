'Dat een sponsordeal zoals nu met Messi misloopt, gebeurt niet vaak'

Beerthuizen merkt op dat sponsordeals voor voetballers als Messi een belangrijk deel van hun inkomsten zijn. "Messi verdient meer dan 100 miljoen per jaar en ik schat dat zo'n 40 procent daarvan uit sponsordeals komt."

Volgens merkendeskundige Marc Oosterhout staat Messi daarin niet alleen. "Sponsordeals zijn enorm belangrijk voor topvoetballers. Dat geldt voor Messi, maar ik denk dat Ronaldo nog veel meer verdient met sponsoring", zegt Oosterhout. "Messi is meer een 'voetballer-voetballer' terwijl Ronaldo veel meer bezig is met zijn looks en uitstraling. Net als Neymar, dat is ook meer een showman." Oosterhout vertelt dat bij Ronaldo en Neymar de bedragen van sponsordeals waarschijnlijk hoger liggen, omdat zij commerciëler zijn.

Internationale ambities

Marjan Olfers, VU-hoogleraar sport en recht, begrijpt goed waarom de speelgoedfabrikant juist met Messi een deal wilde sluiten. "Er zijn maar een paar personen die wereldwijde faam hebben, en hij is daar een van. Overal ter wereld kent men Messi." Een sponsordeal met de beroemde voetballer kan volgens haar enorm helpen als je je product wereldwijd wilt uitrollen.

Dat was dan ook precies waarom het bedrijf van de Space Scooter juist met Messi de sponsordeal wilde sluiten, vertelt directeur Blom in het NOS Radio 1 Journaal. "In Nederland heeft een op de drie huishoudens een Space Scooter staan en dat had natuurlijk ook in het buitenland kunnen gebeuren. Het is gewoon echt jammer dat het zo slecht is uitgevoerd", zegt Blom. "Van zo'n professionele voetballer hadden we eigenlijk een professioneler management verwacht."

Dat een sponsordeal zoals deze eindigt in de rechtszaal zie je volgens sportmarketing deskundige Beerthuizen niet vaak. "Er worden heel veel van dit soort deals gesloten, maar je hoort eigenlijk niet vaak dat het fout gaat. Meestal worden er heldere afspraken gemaakt en is er geen onduidelijkheid over de voorwaarden van het contract. Als er al wat speelt wordt in goed overleg geschikt."

Webwinkel

Volgens de fabrikant is Messi in gebreke gebleven bij de naleving van het contract. De website van de voetballer, Messi.com, zou worden uitgebreid met een webwinkel. "Dat was voor ons een uitgelezen kans om het product onder de aandacht van zijn miljoenen fans te brengen", zegt Blom. "Maar tot op de dag van vandaag is die shop er niet."

Messi moet komende maandag voor de Spaanse rechtbank verschijnen. De voetballer had voor de zaak ook al eerder als getuige moeten opdraven, maar kwam toen niet. In De Telegraaf vertelt de Nederlandse advocaat van Easy2Company dat Messi komende maandag gedwongen is om naar de rechtbank te komen.