20 jaar cel voor oud-militair om in brand steken Bosniakken

Een rechtbank in Bosnië-Herzegovina heeft een voormalige Bosnisch-Servische militair veroordeeld tot twintig jaar cel voor het in brand steken van 57 Bosniërs tijdens de oorlog in het gebied tussen 1992 en 1995. 26 mensen kwamen daarbij om het leven. De meeste slachtoffers waren moslim. Onder de slachtoffers was een baby van twee dagen oud.

De 64-jarige Radomir Susnjar, die ook bekendstaat als 'Lalco', werd door de rechtbank ook veroordeeld vanwege het illegaal opsluiten van burgers en overvallen.

De Bosniakken uit de plaats Koritnik werden in 1992 opgesloten in een huis in de nabijgelegen stad Visegrad, dat vervolgens werd bekogeld met onder meer explosieven. Susnjar en andere leden van het Bosnisch-Servische leger schoten op burgers die wilden vluchten. Acht mensen wisten het drama te overleven en konden tegen Susnjar getuigen.

Uit de uitspraak blijkt dat Susnjar voor zijn moordactie de kleding van de gevangenen doorzocht op waardevolle spullen, waarna ze werden opgesloten.

Vier jaar vast

Susnjar hield zich jaren schuil in Frankrijk, maar werd opgespoord en zat daar vier jaar vast. Vorig jaar werd hij uitgeleverd aan Bosnië-Herzegovina. Zijn advocaat heeft aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Eerder veroordeelde het Joegoslaviëtribunaal ook Milan en Sredoje Lukic tot respectievelijk levenslang en 27 jaar cel, voor dezelfde misdaad.

Tussen 1992 en 1995 kwamen zo'n 100.000 mensen om het leven tijdens de oorlog in Bosnië. De meeste slachtoffers waren Bosnische moslims, die Bosniakken worden genoemd.

Correspondent Mitra Nazar ging vorig jaar kijken in Visegrad, waar de oorlog in 1992 op zijn hevigst was: