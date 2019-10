Ruim duizend kilo coke onderschept in haven van Vlissingen

De douane heeft in de haven van Vlissingen 1008 kilo cocaïne onderschept. Speurhonden ontdekten de lading in dozen tussen de bananen. Dat gebeurde vorige week woensdag, maar de vondst is nu pas naar buiten gebracht.

De drugs waren afkomstig uit Ecuador en zouden vervoerd worden naar een bedrijf in Heerhugowaard. De douane zegt dat dat bedrijf niets met de drugssmokkel te maken heeft.

De coke heeft een straatwaarde van zeker 35 miljoen euro. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.