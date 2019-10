Zes jaar cel voor verkrachting en twaalf aanrandingen in Maastricht

Een 38-jarige man uit Voerendaal moet zes jaar de cel in, omdat hij een vrouw heeft verkracht en twaalf anderen heeft aangerand in Maastricht. Hij heeft in ruim 2,5 jaar tijd vijftien slachtoffers gemaakt; hij heeft ook twee vrouwen geprobeerd te verkrachten.

De man werkte volgens 1Limburg in een Maastrichts hotel en reed voor of na zijn werk rondjes door de stad op zijn scooter, op zoek naar slachtoffers. De man liep tegen de lamp toen hij een lokagente aanrandde en mishandelde.

"Hij heeft vijftien slachtoffers gemaakt. Als een waar roofdier volgde hij zijn prooi, om vervolgens toe te slaan. We achten de kans op herhaling reëel."

Het Openbaar Ministerie had ook zes jaar gevangenisstraf geëist.